«Нам нравится»: посольство США оценило форму сборной Украины на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/14865b66-c78a-11eb-9fef-96000091f725_660.jpg Посольство США в Киеве Фото: Artemka/wikimedia.org

Пресс-служба посольства США в Киеве на странице в Twitter оценила новую форму сборной Украины с изображением полуострова Крым, Донецкой и Луганской областей, в которой команда выступит на чемпионате Европы — 2020 по футболу.

Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым — это Украина, — говорится в сообщении.

Сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в форме, на которой помимо карты страны с Крымом будет нанесён лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе C с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Первый матч против «оранжевых» состоится 13 июня.

Ранее в воскресенье, 6 июня, депутат Государственной думы Виталий Милонов сравнил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу с поддержкой сексуальных меньшинств.

В Совфеде форму сборной Украины назвали рекламой Крыма. Такое мнение выразила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.