«Нам говорят одно, им — другое. Где правда?»: Лунев о ситуации на Украине Вратарь Лунев: не нравится, что умирают русские и украинцы

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Российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что ему не нравится, что умирают русские и украинцы. По его мнению, в сложившейся ситуации тяжело найти правду, пишут «Известия».

То, что люди умирают — и русские, и украинцы, — мне категорически не нравится. Нам говорят одно, им говорят другое. Где правда? Кто-то доверяет телевизору, кто-то — интернету, а кто-то — только своим глазам. Если включить критическое мышление, то каждый делает свои выводы, — сказал Лунев.

9 июля 2021 года Лунев перешел в «Байер», заключив контракт до 2023 года. Прежде футболист выступал в «Зените».

Ранее бывший футболист сборной России Игорь Денисов заявил, что после начала спецоперации на Украине записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Он отметил, что был готов встать на колени перед главой государства, только чтобы тот остановил военную операцию.