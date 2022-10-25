«Находятся в глубокой яме»: аналитик о разгроме «Сочи» питерским «Зенитом» Футбольный аналитик Стрепетов: ФК «Сочи» находится в глубокой яме

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

РПЛ «Зенит» - «Сочи». Вратарь Сослан Джанаев («Сочи»), пропустивший гол во время матча

Команда «Сочи» в настоящее время находится в глубокой яме как с психологической точки зрения, так и с функциональной, считает футбольный аналитик, бывший полузащитник «Зенита» и телекомментатор Алексей Стрепетов, сообщают «Невские Новости». Таким образом он прокомментировал разгром «Сочи» питерским «Зенитом» 24 октября со счетом 7:0 в матче МИР Российской премьер-лиги.

Меня не то что удивила игра «Сочи». Они на данный момент находятся в глубокой яме — как психологической, так и функциональной. Но я не ожидал такой слабой игры. «Сочи» оказался не готов играть на «Газпром Арене». Именно этот состав был не готов играть против мощного состава «Зенита» при поддержке болельщиков. Они были не подготовлены функционально, тактически, это было видно, — отметил Стрепетов.

После этой оглушительной победы «Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице. Теперь питерский клуб опережает московский «Спартак» на семь очков. Эксперт считает, что болельщики «Зенита» и специалисты воочию наблюдали настрой петербургской команды, а также увидели от главного тренера питерцев Сергея Семака тот состав, к которому привыкли.

Стрепетов ранее уже комментировал работу главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, отмечая, что отличная игра футболистов «Зенита» — это прямая непосредственная заслуга Семака.