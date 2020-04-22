Находящийся в больнице с пневмонией Тарханов рассказал о своём состоянии

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Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба «Пюник» Александр Тарханов рассказал, что находится в больнице с пневмонией.

Сейчас чувствую себя полегче. Пью таблетки, потею ночью, температура 37 с небольшим держится. У меня и не было тяжёлой пневмонии, была средней тяжести. Все тесты на коронавирус сдал, они отрицательные, — цитирует Тарханова РИА Новости.

Специалист отметил, что пока не знает, сколько времени ещё проведёт в больнице. Также Тарханов рассказал, что в Армении скоро возобновятся тренировки и от отправится туда сразу, как выздоровеет и возобновится сообщение между странами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского футбольного клуба «Динамо». Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Новым наставником команды стал белорусский специалист Леонид Кучук.