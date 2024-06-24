Находящемуся под арестом нападающему Промесу продлили рабочую визу ФК «Спартак» продлил рабочую визу нападающему Квинси Промесу

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Квинси Промес

Футбольный клуб «Спартак» продлил рабочую визу нидерландскому нападающему Квинси Промесу, который сейчас находится под арестом в ОАЭ, пишет портал Metaratings.ru со ссылкой на свой источник. Текущий договор со спортсменом заканчивается в конце июня этого года.

О заключении нового контракта с Квинси на данный момент речи быть не может, но такой вариант, вполне вероятно, может быть обсужден сторонами. Думаю, что клуб просто подстраховался, оформляя рабочую визу для Промеса, — это нормальная практика, — предположил источник.

Собеседник портала уточнил: «Спартак» сейчас занимается юридическими моментами, поскольку контракт со спортсменом заканчивается 30 июня.

Заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов ранее предположил, что футболиста с большей вероятностью отправят в Нидерланды, на родину, вместо России. Однако второй вариант, по словам юриста, возможен при наличии политических договоренностей между РФ и ОАЭ.

Нападающего прежде поместили в камере с 15 заключенными. Промесу разрешили выходить из камеры и смотреть телевизор в общем коридоре, но запретили заниматься спортом во время прогулок. Его задержали по подозрению в организации ДТП с последующим оставлением места происшествия.