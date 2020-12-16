Награду лучшего игрока года впервые получил Роберт Левандовски

https://static.news.ru/photo/ed3a3e36-409f-11eb-9516-fa163e074e61_660.jpg Роберт Левандовски Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2020. Лучшим игроком года стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Форвард впервые получил приз. Пока он никак не прокомментировал это событие.

На награду «Лучший игрок года» претендовали Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Криштиану Роналду («Ювентус», Италия) и Лионель Месси («Барселона», Испания).

В 2018 году была прервана 10-летняя серия, когда награды получали только Криштиану Роналду и Лионель Месси (до того по пять раз каждый). Тогда престижную награду ФИФА получил хорват Лука Модрич. А в 2019 году приз отдали Лионелю Месси в 6-й раз.

Приз лучшей футболистке года достался правому защитнику «Манчестер Сити» Люси Бронз, в который она перешла в 2020 году.

За приз лучшей футболистке года боролись Люси Бронз («Манчестер Сити», Англия), Пернилла Хардер («Челси», Дания) и Венди Ренар («Лион», Франция).

Ранее ФИФА назвала имя лучшего тренера среди мужчин и женщин. Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль» стал победителем в номинации во второй год подряд, писал NEWS.ru.