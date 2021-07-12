Надоевший и убогий: Пушков раскритиковал футбол сборной Росси

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал выступление сборной России по футболу. Победу над командой Кипра сенатор назвал несерьёзной, если россияне действительно хотят на что-то претендовать. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, сборная России показала откровенно плохую игру против «одной из слабейших команд Европы». Он подчеркнул, что выступлением россиян остался недоволен и главный тренер команды Валерий Карпин. Нынешний футбол сборной сенатор назвал «надоевшим и убогим».

Наши футболисты могут, конечно, обыгрывать Кипр и Мальту и ощущать себя королями футбола. Они уже это делали перед первенством мира. Но потом выходят против маленькой Дании с 5-миллионным населением — и всё становится ясно. Всем, кроме, похоже, их самих, — отметил Пушков.

Встреча футбольных сборных России и Кипра состоялась 4 сентября в рамках пятого круга отбора ЧМ-2022. Россияне обыграли киприотов со счётом 2:0.