«Надо подкачаться»: поигравший в Англии Билялетдинов дал совет Захаряну Динияр Билялетдинов посоветовал набрать Арсену Захаряну мышечной массы перед переходом в «Челси»

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Арсен Захарян

Бывший игрок английского «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов в интервью Metaratings.ru дал совет хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну перед вероятным переездом в Англию. Захарян близок к переходу в лондонский «Челси».

Может все сложиться. Мы можем это наблюдать на примере Зинченко. Хотя понятно, что Захаряну пока рано ехать в Англию. У Арсена нет никакого атлетизма, будет тяжело сразу влиться в команду. Из своего опыта могу сказать, что обязательно надо знать английский язык, чтобы играть там. И надо подкачаться, остальное у него все есть, — сказал Билялетдинов.

Экс-футболист добавил, что сам набрал три килограмма мышц за месяц, когда перешел в «Эвертон». И по мнению Билялетдинова, даже если Захрян перейдет в «Челси», то сначала поедет в аренду в какой-нибудь другой клуб.

О вероятном переходе Захаряна в «Челси» 26 августа сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо. По его информации, «аристократы» готовы выложить €15 млн за переход 19-летнего футболиста.

В текущем сезоне Захарян вышел на поле в основном составе «Динамо» пять раз. Он отметился одним голом и двумя результативными передачами.