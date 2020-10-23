На судью молодёжного первенства России по футболу напали после игры

https://static.news.ru/photo/5416a906-154d-11eb-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: cfu2015.com

Матч молодёжного чемпионата России по футболу между «Ахматом» (Грозный) и «Спартаком» (Москва) закончился нападением на арбитра.

После финального свистка на рефери Богдана Головко набросился представитель «Ахмата» и нанёс судье несколько ударов. Руководство Российской премьер-лиги осудило инцидент. Как сообщает пресс-служба РПЛ, по факту происшествия совместно с Российским футбольным союзом будет проведено тщательное расследование, виновные лица понесут заслуженное наказание.

Встреча «Ахмата» и «Спартака» завершилась с ничейным счётом 0:0, сообщила пресс-служба РПЛ.

Как писал NEWS.ru, защита футбольного судьи Никиты Данченкова, которого на любительском матче избил экс-капитан сборной России Роман Широков, намерена добиться переквалификации уголовного дела, возбуждённого против футболиста. В настоящее время Широкову инкриминируют причинение лёгкого вреда здоровью. Адвокаты считают, что имело место покушение на убийство.

Инцидент произошёл 10 августа: в ходе матча любительского турнира арбитр Никита Данченков показал Широкову красную карточку. В ответ футболист начал угрожать судье, после чего напал на него, повалил на землю и ударил ногой. В результате мужчину госпитализировали, медики наложили ему несколько швов.