На стадионе в Душанбе пропал свет перед матчем Таджикистан — Россия

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На Центральном республиканском стадионе Душанбе пропал свет менее, чем за час до футбольного матча между командами Таджикистана и России, сообщает «Матч ТВ». Товарищеская встреча должна начаться в 18:00 по московскому времени.

О переносе начала матча в данный момент не сообщается.

Изначально в эти даты подопечные Валерия Карпина могли сыграть с командой Боснии и Герцеговины, но местная футбольная ассоциация отказалась от встречи. Против выступили ведущие игроки: Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

Единственный матч в 2022 году подопечные Валерия Карпина провели в сентябре на выезде против сборной Киргизии и победили 2:1. Это был первый матч команды за 314 дней. Российская сборная была отстранена от международных соревнований в конце февраля 2022 года.

5 ноября стало известно, что Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером Валерием Карпиным и его штабом. Новое соглашение со специалистом будет действовать до августа 2024 года.