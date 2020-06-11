На стадионе «Баварии» за время карантина выросли сорняки

На стадионе немецкого футбольного клуба «Бавария» выросли сорняки во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Если болельщикам будет разрешено вернуться на стадион, им сначала потребуется добраться до своих мест, — отмечает немецкое издание Sport Bild, которое опубликовало фотографию со стадиона.
Чемпионат Германии по футболу первым из Европы возобновил матчи после паузы из-за пандемии коронавируса. Пока что игры проходят в отсутствие болельщиков.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает Бундеслигу, которая 16 мая возобновила футбольный сезон, примером для подражания. Чемпионат Испании по футболу был приостановлен с 12 марта из-за распространения COVID-19. Турнир возобновится 11 июня играми без зрителей.
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