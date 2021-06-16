На русских спустят всех собак: Орещук сказал, кто должен возглавить ЦСКА

https://static.news.ru/photo/78e6873a-cea0-11eb-abac-96000091f725_660.jpg Роман Орещук Фото: Dynamo Moscow FC / YouTube

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал отставку Ивицы Олича с поста главного тренера «армейского» клуба.

Меня удивило решение ЦСКА по Оличу. Но нужно отметить, что результат команды при нём был не очень хороший. Минус на минус всегда даёт плюс. Тяжело рассуждать об этой теме. Нужно находиться внутри, чтобы понимать, с чем было связано изначально его назначение, — сказал Орещук в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший футболист предположил, кто может стать новым главным тренером ЦСКА.

Нужно привлекать иностранца. ЦСКА сейчас находится в непростой ситуации. Если русский специалист начнёт работу и у него вдруг не получится, то всех собак спустят на него. Поэтому лучше рассмотреть иностранцев. Но помощниками должны быть свои ребята: Сергей Игнашевич, братья Березуцкие. Чтобы они со временем могли принять клуб. Эти ребята достойны быть тренерами, — отметил он.

Ивица Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. Под его руководством команда провела девять матчей: четыре поражения, одна ничья и четыре победы.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России по футболу предположил, как потеря Юрия Жиркова скажется на национальной команде в преддверии игры с финнами.