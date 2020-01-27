https://static.news.ru/photo/22e0d51e-40fa-11ea-9399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что на подготовку стадиона к проведению матчей чемпионата Европы по футболу—2020 необходимо потратить несколько десятков миллионов рублей.

Часть мероприятий, направленных на выполнение требований УЕФА, стадион выполняет в рамках собственной инвестиционной программы. Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей, — цитирует Литвинова ТАСС.

Отмечается, что «Газпром Арена» получит определённую сумму от УЕФА, как и другие стадионы турнира, в рамках действующего соглашения. Таким образом будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал.

Ранее NEWS.ru писал, что финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.