На ножах: почему лидер «Спартака» может оказаться в голландской тюрьме

Над одним из ключевых футболистов «Спартака» Квинси Промесом сгустились тучи. Казалось, что мутная история с поножовщиной на семейной вечеринке заглохла, но пару дней назад появилась информация, что форварду предъявили обвинение в покушении на убийство. Рассказываем подробнее о случившемся и о том, что может грозить игроку.

Вне закона

Прокуратура Нидерландов выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что 29-летний мужчина обвиняется в нанесении ножевого ранения двоюродному брату в июле 2020 года. Там также сообщили, что в интересах следствия не будут раскрывать имён, но при таких вводных сомнений не осталось ни у кого. Речь идёт именно о Промесе.

Форварду инкриминируют попытку непредумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Это довольно серьёзная статья, по которой Промес может уехать поправлять здоровье на срок до четырёх лет. При этом есть шанс, что дело закончится крупным штрафом или общественными работами.

Сейчас у Промеса три варианта: он может лично явиться в суд Нидерландов для рассмотрения дела, поучаствовать в заседании по видеосвязи или вовсе его пропустить. Если голландец выберет одно из последних двух, его могут арестовать. Конечно, в случае вынесения обвинительного приговора.

Квинси Промес Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

При таком развитии событий Нидерланды могут запросить у России экстрадицию футболиста, однако это непростая процедура, которая усложнится из-за прохладных отношений между странами. Так что теоретически Промес сможет скрываться от правосудия в России. Однако о странах Евросоюза ему точно придётся забыть.

Неприятная для него ситуация, потому что к любым насильственным преступлениям в западных странах серьёзно относятся. Сейчас ему не позавидуешь, — рассказал изданию «Чемпионат.com» юрист Андрей Князев.

Он также заявил, что Россия вряд ли предоставит Промесу официальное политическое убежище, так как речь идёт не о преследовании за убеждения, а о банальной «хулиганке».

Брат на брата

События, из-за которых Промес теперь может оказаться в тюрьме, произошли более года назад — в июле 2020-го. Во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде у футболиста произошёл конфликт с двоюродным братом, в результате форвард взялся за нож. Удар пришёлся в колено. Потерпевший перенёс операцию на коленной чашечке. По прогнозам врачей, он не сможет в полном объёме восстановить прежнюю двигательную активность.

Но всё могло закончиться ещё более трагично, попади игрок, например, в бедренную артерию. Тогда же конфликт удалось погасить. По сообщениям нидерландских СМИ, Промеса остановила сестра. Также уточнялось, что конфликтующие были навеселе.

Однако в конце осени пострадавший обратился в правоохранительные органы. У всех возник логичный вопрос: почему это произошло лишь спустя несколько месяцев? Адвокат потерпевшего Иегуди Мошкович рассказывал, что общался с коллегой со стороны Промеса, пытаясь урегулировать конфликт в досудебном порядке, однако к консенсусу прийти не удалось. Скорее всего, сторона потерпевшего хотела получить от футболиста слишком большую сумму.

В итоге в декабре Промеса арестовали, но под стражей он пробыл недолго. Футболиста отпустили под залог спустя три дня, он полностью отрицал вину. За год в этом плане ничего не поменялось. Кроме того, на недвижимость Промеса в Утрехте наложили арест, её стоимость оценивается примерно в 2,7 миллиона евро.

Красно-белый цвет

Поножовщина и арест случились в период выступления Промеса за амстердамский «Аякс», так что переход в «Спартак» в феврале 2021-го некоторыми воспринимался как побег. Переживали и болельщики москвичей. Промеса они, конечно, горячо любят, но как быть с его уголовным делом?

Квинси Промес в футбольном клубе «Аякс» SCS/Sander Chamid/Global Look Press

Риск с уголовным делом мы нивелировали. На «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, то трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся, — успокоил всех ещё в марте гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.

Несколько месяцев новостей об уголовном деле Промеса не поступало, в России начали думать, что всё позади и сторонам удалось договориться. Однако последние новости дали понять, что это не так. Кажется, игроку предстоят судебные разбирательства, которые могут закончиться как угодно.