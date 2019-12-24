https://static.news.ru/photo/bc3d2a50-2660-11ea-a017-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) будет назначать судей на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) исходя из рейтинга арбитров.

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в данный момент разрабатывается техническое задание для IT-системы рейтинга судей.

С марта планируем сделать назначение судей на месяц, за этим будет стоять алгоритм. Потом на назначение будет влиять рейтинг, — цитирует Дюкова ТАСС.

Ранее исполком РФС принял решение увеличить наказание на публичную критику представителей клубов в адрес арбитров. Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение им грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей, писал NEWS.ru.