На матче Украины со Словакией вывесили флаг с требованием выборов

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На футбольном матче между Украиной и Словакией во время чемпионата Европы на трибунах появился сине-желтый флаг с требованием провести в стране выборы, сообщает ТАСС. Как отмечается, на флаге содержалась надпись Give Us Elections («Дайте нам выборы»). Его убрали примерно на 25-й минуте встречи.

До этого сербские болельщики отличились во время матча с Англией 16 июня в Гельзенкирхене. Они принесли на стадион российские флаги, несмотря на официальный запрет. Флаги России и Сербии были хорошо видны на трансляции игры.

Ранее сообщалось, что после поражения от Румынии украинские футболисты попросили основного тренера команды Сергея Реброва уйти из раздевалки. Команда Украины потерпела поражение в открытии турнира со счетом 0:3. После разгрома в первом матче группового этапа игроки решили провести разговор между собой.

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия на чемпионате Европы с уроженкой России, но выступающей за Грузию Майей Гучмазовой. Поединок закончился со счетом 15:9 в пользу первой. Однако он считается оконченным только после рукопожатия. Гучмазова после выходки Кривицкой поинтересовалась, почему «им» все можно. Свое возмущение она сопроводила ненормативной лексикой.