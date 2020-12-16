На матче «Спартака» с «Зенитом» будут применяться видеорегистраторы

https://static.news.ru/photo/7aac1dc6-3f96-11eb-98ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московского футбольного клуба «Спартак» применят видеорегистраторы на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Как уточняется, такое решение принято на фоне инцидента в матче с «Сочи».

Несколько сотрудников футбольного клуба «Спартак» на матче с «Зенитом» будут с видеорегистраторами, — рассказал «РБ-Спорт» источник в столичном клубе.

Встреча «Спартака» с «Сочи» состоялась 12 декабря на стадионе «Фишт». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Сочи».

После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что по окончании матча футболист «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля. Наставник также добавил, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.

По словам гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко, инцидент произошёл из-за того, что Тедеско отказался пожать руку одному из футболистов соперников. РПЛ инициировала проверку по факту инцидента — независимую оценку вынесет контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев прокомментировал слухи об уходе из клуба.

Так, некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация о том, что Медведев покидает клуб. В частности, утверждалось, что соответствующее решение было принято около месяца назад.