На матче чемпионата Белоруссии развернули баннер про Дзюбу

https://static.news.ru/photo/00457e7e-7e26-11ea-aa2d-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время матча четвёртого тура чемпиона Белоруссии по футболу между мозырской «Славией» и брестским «Рухом», который завершился со счётом 0:0, болельщики вывесили баннер, посвящённый нападающему «Зенита» Артёме Дзюбе.

Один из фанатов «Славии» развернул плакат с надписью «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба сыграл за «Зенит» 21 матч, в которых забил 13 голов и отличился 10 результативными передачами.

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин решил поговорить в прямом эфире Instagram с бывшим форвардом сборной России Александром Кержаковым. В какой-то момент спортсмены начали обсуждать Артёма Дзюбу, назвав его ослом, писал NEWS.ru.