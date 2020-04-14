Футбол

На матче чемпионата Белоруссии развернули баннер про Дзюбу

10:55, 14 апреля 2020 16
Артём Дзюба Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время матча четвёртого тура чемпиона Белоруссии по футболу между мозырской «Славией» и брестским «Рухом», который завершился со счётом 0:0, болельщики вывесили баннер, посвящённый нападающему «Зенита» Артёме Дзюбе.

Один из фанатов «Славии» развернул плакат с надписью «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба сыграл за «Зенит» 21 матч, в которых забил 13 голов и отличился 10 результативными передачами.

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин решил поговорить в прямом эфире Instagram с бывшим форвардом сборной России Александром Кержаковым. В какой-то момент спортсмены начали обсуждать Артёма Дзюбу, назвав его ослом, писал NEWS.ru.

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