На матчах АПЛ вместо зрителей могут начать использовать искусственный шум

Исполнительный директор футбольного клуба «Брайтон» Пол Барбер рассказал, как могут проходить матчи Английской премьер-лиги без зрителей.
«Брайтон» — одна из нескольких команд, которые обсуждали использование искусственного звука, чтобы помочь создать атмосферу. Некоторые клубы думают о световых и пиротехнических шоу перед матчем, — цитирует Барбера The Sun.
Ранее представители АПЛ заявили, что чемпионат по футболу не будет возобновлён в мае. Сезон-2019/20 будет возобновлён тогда, когда это будет безопасно. Первоначально было объявлено, что пауза продлится до 4 апреля. Потом возобновление чемпионата отложили до 30 апреля, писал NEWS.ru.
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