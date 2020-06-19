На матч против «Сочи» выйдут 11 воспитанников «Ростова»

https://static.news.ru/photo/a162b22a-b230-11ea-bd64-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Ростов»/vk.com

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» в составе футбольного клуба «Ростов» выйдут 11 воспитанников, сообщает пресс-служба дончан.

На игру выйдут игроки молодёжного состава, а также футболисты академии клуба 2001–2004 годов рождения. Всем им меньше 20 лет и они ни разу не выступали в высшем дивизионе страны.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Руководство команды незамедлительно сообщило о случившемся в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин. В связи с этим, было принято решение, что на игру выйдут игроки молодёжного состава, а также футболисты академии клуба 2001–2004 годов рождения.