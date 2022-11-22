На ЧМ-2022 по футболу второй матч подряд завершился без голов Польша и Мексика не выявили победителя в матче ЧМ-2022 в Катаре

Фото: AP/TASS

Сборные Польши и Мексики сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Мексиканцы превзошли соперника во владении мячом (60 процентов игрового времени на 40), а также по ударам по воротам (14:9 и 4:2 в створ). На 58-й минуте польский нападающий «Барселоны» Робер Левандовски не реализовал пенальти, удар отбил вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.

22 ноября со счетом 0:0 также завершился матч между Данией и Тунисом. А Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Последний матч игрового дня начнется в 22:00 мск, действующий чемпион мира сборная Франции сыграет с командой Австралии.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна, и первый, который проходит в зимнее время, в середине европейского футбольного сезона.