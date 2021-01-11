«МЮ» и «ПСЖ» будут бороться за полузащитника «Бреста» Февра

https://static.news.ru/photo/2c52f562-5401-11eb-81f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести центрального полузащитника «Бреста» Ромена Февра.

Как сообщается, футбольный клуб серьёзно рассматривает игрока как более дешёвую альтернативу Джейдону Санчо из «Боруссии». При этом за Февра также готов бороться и французский «ПСЖ». 22-летний игрок представляет особый интерес для футбольного клуба, пишет Le 10 Sport.

Известно, что Февр пришёл в «Брест» летом 2020 года. Переход игрока обошёлся в €400 тысяч. В настоящее время стоимость футболиста оценивают в €8 млн. В нынешнем сезоне Февр отыграл 19 матчей в Лиге 1, забив четыре гола и реализовав три результативные передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА хочет купить центрального полузащитника Озана Туфана за €10 млн у турецкого клуба «Фенербахче».

При этом 25-летнего футболиста также хотели бы приобрести «Кристал Пэлас», «Милан» и «Вест Бромвич Альбион». Однако турки не хотят продавать игрока дешевле €15 млн.