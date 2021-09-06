«Мы в отеле, слышим выстрелы»: переворот в Гвинее затронул и наш футбол

Два огромных сюрреалистичных скандала в футболе за сутки — это много. Возможно, такого не было вообще никогда. Если вторжения полицейских в матч Бразилия — Аргентина кому-то показалось мало, то события в Гвинее и оказавшиеся в стране в заложниках игроки «Ливерпуля», «Ромы» и московского «Локомотива» — это уже добивка. Попробуем разобраться и рассказать, что происходит в этой африканской стране.

Не до футбола

Вечером 5 сентября в Гвинее должен был состояться отборочный матч к чемпионату мира-2022 между местной сборной и командой Марокко. Должен был, но не состоялся. В тот же день в Конакри, столице Гвинее, случился государственный переворот. Военные объявили о свержении 83-летнего президента Альфы Конде и роспуске правительства. В стране введен комендантский час.

Министерство обороны страны сообщило, что попытка переворота была сорвана, однако сам президент до сих пор не появился на публике. Словом, там творится что-то не слишком спокойное, абсолютно несовместимое с международным футобльным матчем.

Удивительно, как две отборочных встречи на разных концах планеты были сорваны в один вечер, но по разным причинам. Сначала в Бразилии полицейские ворвались на поле и попытались задержать четверых игроков сборной Аргентины за нарушение карантина. Это очень разозлило Лионеля Месси, который справедливо заметил, что команда находится в Бразилии уже три дня, и не было необходимости срывать матч, можно было разобраться в ситуации до игры. Либо после неё. Смахивает на провокацию. А теперь — Гвинея.

В заложниках

Сборная Марокко twitter.com/enmaroc

Сборная Марокко — соперник Гвинеи — уже смогла покинуть страну на самолёте, несмотря на то, что границы закрыты. Помочь в этом ей смогло посольство страны. Но почти сутки все члены делегации были заперты в гостинице. Вот как, ещё находясь там, прокомментировал ситуацию главный тренер команды Вахид Халилходжич.

Мы в отеле, тут весь день слышны выстрелы. Ждём разрешения о выезде в аэропорт, но пока мы тут застряли. Нас ждет самолёт, но нам не позволяют вылететь. На дорогу до аэропорта нужно от 45 минут до часа. Но пока слышны выстрелы, никто не гарантирует нашу безопасность. Надеюсь, что к концу дня мы окажемся в Марокко, — приводит его слова L'Equipe.

Марокканцам повезло, они уже дома. А вот футболистам сборной Гвинеи повезло меньше, они продолжают оставаться в отеле без возможности свободно передвигаться не только по миру, но и по городу.

В заложниках оказались очень известные футболисты, в частнсти, Наби Кейта из «Ливерпуля», Амаду Диавара из «Ромы» и нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано. Сейчас он находится в своём доме и не может покинуть страну из-за того, что все въезды и выезды из Гвинеи закрыты по решению главы повстанцев Мамади Думбия.

Администрация клуба внимательно следит за развитием ситуации и держит связь с нападающим, «прилагая все усилия», чтобы Камано мог вылететь обратно в Россию. Сам Камано так же вышел на связь.

Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке, — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Есть так же информация, что Наби Кейта заказал частный самолет на 13 мест, чтобы вывезти товарищей по команде. По последним данным, борт ждёт разрешения на посадку в Конакри, а футболисты находятся под охраной. Возможно, Камано покинет страну вместе с Наби на этом самолете.

А мы продолжим следить за развитием событий.