«Мы показываем, что сильны и несокрушимы»: Виталий Кличко о победе сборной Виталий Кличко поздравил сборную Украины с победой над Шотландией и подчеркнул её важность

Фото: IMAGO/Jamie Johnston/Global Look Press

Шотландия — Украина, чемпионат мира по футболу FIFA 2022

Мэр Киева и бывший боксёр-тяжеловес Виталий Кличко в своём Instagram (деятельность в РФ запрещена) отреагировал на победу сборной Украины над Шотландией в плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Политик подчеркнул важность этого результата.

Говорю о победах, которые нам так нужны. Ребята, спасибо за вдохновенную игру и волю к победе! Сегодня каждая победа важна для Украины. Мы показываем, что мы сильны и несокрушимы, что наше государство способно побеждать, — написал Кличко.

1 июня Украина на выезде обыграла Шотландию со счётом 3:1 и получила право побороться за путёвку на мундиаль в поединке с командой Уэльса. Игра состоится 5 июня.

Ранее 2 июня почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поздравил Украину с победой. Он также выразил надежду, что команда сможет попасть на чемпионат мира.