«Мы не заявляли о бойкоте»: что говорили о Суперкубке тренеры и футболисты Настроения разные

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Завершился, возможно, один из самых скандальных матчей этого лета. «Зенит» на своем поле разгромил «Спартак» в Суперкубке России — 4:0. После игры футболисты «Зенита» говорили о целях на сезон, об «усталости» от побед, а тренер «Спартака» извинялся перед болельщиками за поражение. Приводим самые яркие послематчевые цитаты.

«Такие матчи должны играться на нейтральном поле»

Суперкубок стал для нового тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля первым официальным матчем за красно-белых. И сразу такой разгром! Но испанский наставник убежден, что итоговый результат встречи не отражает того, что происходило на поле. Абаскаль заявил, что у команды было много моментов, но не хватило в завершающей стадии.

Работа, которую мы проделали, рано или поздно принесет плоды. Мы проиграли сегодня, но не будем сильно расстраиваться и продолжим работу с поднятой головой. Прошу прощения у болельщиков за то, что не смогли завоевать титул, — сказал Абаскаль.

Также тренер «Спартака» отметил, что он всецело поддерживает позицию клуба и считает, что «такие матчи должны играться на нейтральном поле».

На удивление главный тренер «Зенита» тоже усомнился в закономерности результата. Он отметил, что его команда наиграла на победу в этом матче, однако допустил, что «Спартак» не заслуживал такого разгрома.

Также у наставник сине-бело-голубых спросили про чемпионство в будущем сезоне. Да-да, сезон еще не начался, а уже поступают такие вопросы. Вот что бывает, когда выигрываешь чемпионат четыре раза подряд.

Наша работа не говорить, а работать. Если мы будем заслуживать того места, на котором были в прошлом сезоне, значит, займём его. Если остановимся в своём развитии, нас быстро съедят. Здесь уже ничего не спасет: ни состав, ни мастерство. Надо работать,- заявил тренер.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Семак

«Пенальти вряд ли что-то изменило»

Интересно было послушать руководство «Спартака», которое всегда активно в медиаполе, после такого болезненного поражения. Генеральный директор красно-белых Евгения Мележиков в первую очередь обратил внимание на эпизод с падением Зиньковского в штрафной после столкновения с голкипером. Он считает, что судья мог поставить пенальти при счёте 0:3. Однако, по его мнению, «это вряд ли что-то изменило».

А еще гендир отказался признавать, что «Спартак» хотел бойкотировать матч. Хотя до встречи такие разговоры велись. Красно-белые были против проведения матча за Суперкубок России на стадионе «Зенита».

Мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Мы не придумали. Приехали — играли. Да, проиграли, но ничего страшного, — заявил он.

«Спартак» на «доппинге», «Зенит» — в микст-зоне

Главными спикерами в микст-зоне стали, конечно, победители — футболисты сине-бело-голубых. Иван Сергеев делился эмоциями от забитого гола, Александр Ерохов рассказывал, приелись ли «Зениту» победы, а иностранцы заверяли, что остаются в России.

Иван Сергеев о голе: «Просто решил пробить и попал. Тяжело судить, самый дальный ли это гол в моем исполнении. Я обычно не пересматриваю свои матчи. Рад, что получилось забить».

Александр Ерохов о частых победах «Зенита»: «Мне кажется, невозможно, чтобы победы приедались. Каждый раз это новые эмоции, которые я желаю пережить каждому. Я счастлив, что моя жизнь так сложилась и у меня есть возможность отпраздновать такое количество чемпионств с «Зенитом».

Клаудиньо о планах на будущее: «Мое главное желание — остаться в клубе. У меня ещё четыре-пять лет по контакту. Я полностью счастлив в „Зените“. Если в отделенном будущем появится какой-то вариант, который устроит и меня, и клуб, то мы его рассмотрим. Мои все ближайшие планы связаны с этой командой».

А вот представители «Спартака» так и не пообщались с прессой. Журналисты три часа ожидали красно-белых (ожидание связано с допинг-тестом капитана Георгия Джикии), а затем понаблюдали за тем, как спортсмены стройной колонной прошли в тишине в микст-зоне.