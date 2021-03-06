«Мы были готовы»: Марадишвили о победе над «Ахматом»

https://static.news.ru/photo/ddda0848-7e81-11eb-8536-96000091f725_660.jpg Константин Марадишвили Фото: vk.com/maradishvili_87

Полузащитник Константин Марадишвили прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» выиграли на своём поле со счётом 2:0.

Мы были готовы к тому, что предложит нам соперник. Думаю, справились. Выиграли, заработали три очка. Что касается вопроса, удобно ли мне играть с Ильзатом Ахметовым, то считаю, что все игроки нашей команды сильные и серьёзные. Не хватает Алана Дзагоева, но он скоро подключится, — отметил полузащитник на послематчевой пресс-конференции.

Также полузащитник прокомментировал результативные действия Саломона Рондона.

Он очень хороший игрок, много где поиграли за рубежом, и в России. Это ему помогло быстро влиться. Поздравляю с дебютным голом, — сказал футболист.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил победу над «Ахматом».

Кроме того, главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил поражение от «Ахмата» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Талалаева проиграли на выезде со счётом 0:2.