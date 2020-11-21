«Мы абсолютно довольны»: тренер «Динамо» рассказал о ничьей со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/d4af5cd6-2c2a-11eb-9a9b-fa163e074e61_660.jpg Сандро Шварц Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с московским «Спартаком» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:1.

Мы абсолютно довольны, у обеих команд были опасные ситуации, во втором тайме начали неактивно, не особо довольны, как команда выходила из обороны в атаку, считаем свой гол заслуженным, потом, к сожалению, пропустили и получили в итоге только одно очко. Будем дальше улучшать игру, — сказал Шварц на послематчевой пресс-конференции.

Немецкий специалист объяснил, почему команда изменила игру после перерыва.

В первом тайме мы хорошо сыграли, создали много моментов, но во втором вышли травмированные игроки, в каких-то моментах не хватило сил, но при этом игра была активной, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, счёт в матче был открыт гостями — на 79-й минуте забил Дмитрий Скопинцев. Через шесть минут «Спартак» отыгрался благодаря стараниям Романа Зобнина.

В настоящее время «Спартак» с 29 очками находится на третьей позиции турнирной таблицы. «Динамо» имеет 27 очков и находится на четвёртом месте.