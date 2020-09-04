Мутко признался, что хотел бы видеть Моуриньо главным тренером сборной РФ

https://static.news.ru/photo/0e88a646-eeba-11ea-90e0-fa163e074e61_660.jpg Жозе Моуриньо Фото: Jan Kuppert/SVEN SIMON

Бывший министр спорта России Виталий Мутко, также возглавлявший ранее Российский футбольный союз, рассказал, что мечтал пригласить на пост главного тренера сборной России по футболу португальца Жозе Моуриньо.

У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Ну просто я обожаю его. Я за «Тоттенхэм» начал болеть из-за него, — рассказал экс-министр в эфире телеканала «Матч Премьер», сообщает РБК.

Моуриньо возглавлял такие клубы как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Порту», которые под его руководством выиграли Лигу чемпионов. В 2017 году УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола.

Как писал ранее NEWS.ru, в 2019 году Моуриньо занял пост главного тренера клуба АПЛ «Тоттенхэм Хотспур».