Мутко назвал смешной радость «Сочи» от победы над «Ростовом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Сочи» принёс извинения коллегам из «Ростова» и его болельщикам за шуточную публикацию в соцсети перед матчем чемпионата России. Об этом заявил пресс-атташе клуба из курортного города Александр Груднев.

Игра основного состава «Сочи» против подростков, чей средний возраст составил 17,2 года, закончилась ожидаемым разгромом 10:1. Перед матчем в Instagram «Сочи» пошутили, что будут играть против детей, пока их мама...