Мутко назвал смешной радость «Сочи» от победы над «Ростовом»

https://static.news.ru/photo/feaedcfa-b2db-11ea-9ccf-fa163e074e61_660.jpgВиталий МуткоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдёт в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся, — цитирует Мутко ТАСС.
Он считает, что встречу необходимо было перенести, однако отметил, «каждый хочет три очка любой ценой».
Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.