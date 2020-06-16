Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

https://static.news.ru/photo/981d78b6-afd4-11ea-889a-fa163e074e61_660.jpg Мурад Мусаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский специалист Мурад Мусаев вступил в должность главного тренера футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».

В публикации говорится, что 15 июня Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Ранее Мусаев формально был главным тренером, так как не имел соответствующей лицензии, и числился старшим тренером команды.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в прошлом году отклонил прошение Российского футбольного союза (РФС) о возможности досрочного получения тренерской лицензии Pro Мураду Мусаеву. В июне 2019 года Мусаев получил лицензию категории А, и по регламенту он должен отработать на этом уровне год, и только после этого он сможет обучиться на категорию Pro. Таким образом, главный тренер футбольного клуба «Краснодар» не мог работать с тренерской скамейки на еврокубках до июля 2020 года.

В сезоне-2018/19 «Краснодар» под руководством Мусаева добился третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов впервые в истории клуба. Руководство футбольного клуба «Краснодар» подало апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить тренеру Мусаеву возглавлять команду на матчах еврокубков и оштрафовать клуб на €50 тыс., писал NEWS.ru.