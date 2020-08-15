Мусаев не уверен, достоин ли «Краснодар» Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» в домашнем матче второго тура нового сезона Российской премьер-лиги одержал победу над «Краснодаром» с минимальным счётом 1:0. Как ни странно, но к судейству в этой встрече вопросов нет. А вот к игре гостей — достаточно. Непонятно, что стало с командой Мурада Мусаева после перерыва: в первые 45 минут матча «быки» смотрелись очень интересно — футболисты активно прессинговали, максимально отрабатывали на контратаках, но «железнодорожникам» к концу тайма удалось показать, кто в доме хозяин. После этого игра полностью перешла во власть подопечных Марко Николича. «Красно-зелёные» могли бы забить и второй, и третий гол, если бы не спасал Матвей Сафонов.

Обеим командам предстоит сыграть в Лиге чемпионов. «Краснодару», правда, для этого необходимо приложить дополнительные усилия. Судя по всему, Мурад Мусаев до сих пор не уверен, достоин ли коллектив пройти квалификацию.

Мурад Мусаев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В первом тайме был качественный футбол, были моменты, но не воспользовались возможностями. Во второй половине встречи было несколько возможностей сравнять счёт, но в целом считаю, что не хватило мощности и движения. Было давление со стороны соперника во втором тайме, — начал Мусаев.

— Вы пытались что-то изменить, производя замены. Объясните, как должна была измениться игра? И получилось ли?

— Если мы не сравняли счёт, значит, не получилось. Вы прекрасно знаете Магомеда-Шапи Сулейманова и Игоря Смольникова. Думаю, нет смысла объяснять, для чего они выходят и какой у них функционал. Было видно, что Юрий Газинский устал и его надо было заменить. Ребята вышли для того, чтобы добавить мобильность, они неплохо справились, но так как не отыгрались, нельзя сказать, что была игра со знаком плюс.

— В этом сезоне вы играете в Лиге чемпионов. Насколько готовы к европейскому турниру, учитывая тот состав, который сейчас есть? Насколько состав достоин участия? Или всё-таки чего-то ждёте? Может, хочется кого-то пободрее?

— Когда пройдёт квалификационный раунд, мы увидим, достойны мы играть в Лиге чемпионов или нет. Составом удовлетворён. Те футболисты, которые есть, способны решать высокие задачи, поэтому всё хорошо.

— Виктора Классона не было в заявке. Он так и не восстановился? Какие шансы увидеть его в раунде плей-офф Лиги чемпионов?

— Виктор уже восстановился, он был бы в заявке, но в середине недели заболел, у него повысилась температура, только накануне матча против «Локо» вышел на индивидуальную тренировку. Так что шансы высокие.

— Был обоюдоострый первый тайм, но после перерыва «красно-зелёные» захватили инициативу. Почему у «Краснодара» получились такие два разных тайма?

— «Локомотив» играл по счёту, хорошо перекрылся и ловил нас на контратаках — это их сильная сторона.

Наставник «Локомотив» Марко Николич, напротив, на послематчевой пресс-конференции восхищался командой и заявлял, как счастлив. Ещё бы — москвичи начали внутренний чемпионат с двух побед, а полузащитник Алексей Миранчук продолжает забивать прекрасные голы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— У нас прошло уже два тура и две победы. Я счастлив. Был отличный матч, думаю, у нас были моменты забить раньше, а также реализовать и второй, и третий гол, и тогда закончили бы нормально. Но вратарь соперника очень хорош. Последние 50 минут все нервничали, мы заслужили победу. Через три дня новый матч. У нас будут ротации, есть новые игроки, которым необходимо познакомиться с командой, подготовиться. Травмированный Игнатьев вернётся в строй — это очень важно, когда часто играешь, — начал Николич.

— В первом тайме у «Краснодара» было довольно большое количество опасных моментов, но во второй половине матча «железнодорожникам» удалось всё исправить. Как вам это удалось?

— В первом тайме были серьёзные моменты у ворот нашей команды, это так. Мы сделали компактную игру на вторые 45 минут. В перерыве откорректировали немного позиции, мы поняли, в каких зонах «Краснодару» удаётся создавать напряжение для нас. «Быки» играют через контратаки, но во втором тайме мы сделали всё, чтобы лишить соперника возможности что-то создавать.

— Что не хватает Дмитрию Рыбчинскому, что нужно подтянуть? Как вообще его прогресс? Очевидно, вы в него верите. В этой игре было несколько моментов, где он выглядел неуверенно.

— Я никогда не оцениваю игрока отдельно. Для меня важна вся команда — она вся выигрывает или проигрывает. Есть молодой игрок, у него есть сильные качества. Это нормально, что у него случаются «волны» — то хорошо начинает показывать себя, то не очень. Он всегда очень много бегает, старается, борется за участие во встречах. Но на поле я всегда вижу всех футболистов, а не кого-то одного. Команда — это самое главное.