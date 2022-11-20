Мундиаль в Катаре пройдет без лучшего футболиста мира Лучший игрок мира Карим Бензема не сыграет на ЧМ в Катаре

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карим Бензема

Форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема, получивший в этом году «Золотой мяч» как лучший игрок мира, не сможет принять участия в мундиале, стартующем в Катаре 20 ноября. Поехать на первенство планеты нападающему помешала травма бедра, сообщили представители Федерации футбола Франции. Сожаление по поводу состояния Бензема выразил главный тренер национальной команды Дидье Дешам.

Несмотря на этот новый удар для сборной Франции, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все, чтобы справиться с огромным вызовом, который нас ждет, — подчеркнул он.

На тренировке форвард «сливочных» почувствовал боль в трехглавой мышце бедра. Травма подтвердилась на МРТ. Нападающий должен восстановиться через три недели.

Сборная Франции уже потеряла несколько игроков из-за повреждений. Действующие чемпионы мира лишились вратаря Майка Меньяна, полузащитников Н’Голо Канте и Кристофера Нкунку, в Катар также не смог поехать Поль Погба.

Ранее трейдер крупной российской букмекерской конторы в беседе с NEWS.ru рассказал, что самыми популярными командами, в победу которых верят бетторы, являются Бразилия, Аргентина и Франция. По словам источника, игроки считают, что одна из этих национальных команд возьмет мировой трофей в этом году.