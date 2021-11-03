«Можно было бы закрыть глаза»: Кирьяков о пенальти в ворота «Зенита» в ЛЧ

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с NEWS.ru оценил пенальти, который испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес назначил в ворота «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:2). Специалист считает, что судья мог закрыть глаза на нарушение.

На 57-й минуте Федерико Кьеза заработал пенальти для своей команды. Его дали пробить Пауло Дибале, однако аргентинец промахнулся. Через несколько секунд судья дал Дибале перебить пенальти, так как футболист «Зенита» Вильмар Барриос, когда аргентинец в первый раз наносил удар с «точки», раньше времени забежал в штрафную. Это нарушение.

Пенальти спорный. Понятное дело, что по правилам судья мог дать перебить, он это и сделал. Но на таком уровне можно было бы закрыть глаза. Но, думаю, даже без пенальти «Ювентус» всё равно бы дожал. 4:2 — закономерный исход. Играть качественно только в одном тайме на таком уровне недостаточно, — сказал Кирьяков в разговоре с NEWS.ru.

После четырёх туров в Лиги чемпионов «Зенит» идёт на третьем месте в группе H с тремя очками в активе.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски покорил бомбардирское достижение Лионеля Мессии и Криштиану Роналду, забив 80-й гол в Лиге чемпионов.