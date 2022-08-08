«Может быть, нужно отложить»: депутат Терюшков о введении Fan ID Депутат Терюшков заявил о возможной доработке и пересмотре закона о Fan ID

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков прокомментировал низкое посещение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения паспорта болельщика (Fan ID). Он признал, что система не заработала в полном объеме, передает Metaratings.ru.

Почему мы фиксируем снижение посещаемости? Здесь нужно очень серьезно разбираться, советоваться именно с клубами и болельщиками для того, чтобы понять, что не работает и скорректировать. Но сейчас есть закон, и никаких изменений в нем нет. На данном этапе я склонен говорить о том, что система не заработала в полном объеме. Возможно, потому что не была должным образом протестирована, — сказал Терюшков.

По его словам, также существуют сложности при оформлении Fan ID и нужно анализировать ситуацию, обсуждать ее с правоохранительными органами. Депутат предположил, что введение Fan ID придется отложить.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России решили бойкотировать матчи в связи с этим законом.

В новом сезоне посещаемость матчей значительно упала. В связи с этим клубы лиги хотят провести консультации с депутатами Госдумы и попросить их о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России — в частности, детьми и людьми старше 60 лет.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин жестко раскритиковал систему паспортов болельщиков. Он усомнился в том, что она вообще нужна в футболе.