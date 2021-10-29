Моуринью впервые в карьере проиграл в домашнем матче Серии А

«Рома» под руководством Жозе Моуринью уступила «Милану» на своём поле в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. Беспроигрышная домашняя серия португальца у руля «Ромы» и «Интера» продлилась 43 матча в рамках Серии А.

Таким образом прервалась беспроигрышная серия Моуринью в чемпионате Италии по футболу.

До прихода в «Рому» в 2021 году Моуринью возглавлял миланский «Интер». У руля «нерадзурри» он находился в период с 2008 по 2010 год. В общем счёте коллектив провёл 38 встреч на домашней арене «Сан Сиро» и не уступил ни разу.

Моуринью известен по работе с такими командами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рома». Португалец является трёхкратным чемпионом Англии, двукратным победителем первенства Италии, чемпионом Испании, двукратным триумфатором Лиги чемпионов, а также Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что гол Златана Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Рому» в 11-м туре Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 26-й минуте Златан Ибрагимович вывел «Милан» вперёд. А на 57-й минуте Франк Кессье точным ударом с пенальти удвоил преимущество «россонери». Примечательно, что 11-метровый также заработал шведский ветеран команды. Единственный гол хозяев на свой счёт записал Стефан Эль-Шаарави, отличившийся на 93-й минуте.