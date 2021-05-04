Моуринью возглавил «Рому»

https://static.news.ru/photo/a8f441d6-ace7-11eb-a712-96000091f725_660.jpg Жозе Мoуриньо Фото: David Klein via imago-images/Global Look Press

Португальский специалист Жозе Моуринью, недавно уволенный из лондонского «Тоттенхема», стал главным тренером итальянской «Ромы». Об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.

Контракт с португальцем подписан до лета 2024 года. Ранее Моуринью уже приходилось работать в итальянском чемпионате — с 2008 по 2010 год он возглавлял миланский «Интер», который под его руководством дважды становился чемпионом страны, выиграл кубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

За четыре тура до конца чемпионата «Рома» идёт на седьмом месте, на 9 очков отставая от принципиального соперника — римского «Лацио».

Предыдущим местом работы португальца был «Тоттенхем», откуда он был уволен после серии поражений в Английской премьер-лиге и вылета из Лиги Европы на стадии 1/8 от загребского «Динамо».