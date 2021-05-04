Моуринью возглавил «Рому»

Португальский специалист Жозе Моуринью, недавно уволенный из лондонского «Тоттенхема», стал главным тренером итальянской «Ромы». Об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.
Контракт с португальцем
За четыре тура до конца чемпионата «Рома» идёт на седьмом месте, на 9 очков отставая от принципиального соперника — римского «Лацио».
Предыдущим местом работы португальца был «Тоттенхем», откуда он был уволен после серии поражений в Английской премьер-лиге и вылета из Лиги Европы на стадии 1/8 от загребского «Динамо».