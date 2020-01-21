https://static.news.ru/photo/5077a3fc-3c24-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Жозе Моуриньо Фото: James Wilson via imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо стал участником конфликта с защитником Дэнни Роузом во время тренировки после матча регулярного чемпионата Англии против «Уотфорда».

29-летний футболист потребовал специалиста объяснить, почему тот не включает его в заявку, ссылаясь на травму, хотя, по мнению Роуза, проблем со здоровьем у него не наблюдается. Как сообщает Daily Mail, разговор проходил на повышенных тонах.

Это не первая конфликтная ситуация наставника с игроком. Ранее 56-летний тренер ругался с центральным полузащитником Полем Погба перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

После 23 игр регулярного чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает восьмое место с 31 очками.

Следующий матч подопечные Моуриньо проведут на домашнем стадионе против «Норвича» 22 января.

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