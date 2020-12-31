Мостовой прокомментировал уход Овчинникова и Онопко из ЦСКА

https://static.news.ru/photo/083c9f06-4b5b-11eb-aca7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Овчинников Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход наставников Сергея Овчинникова и Виктора Онопко из ЦСКА.

Я не удивился тому, что Онопко и Овчинникова уберут из ЦСКА. Я говорил ещё лет шесть назад, что это произойдёт. Вот удивлялся я, когда они туда пришли, — отметил Мостовой, слова которого приводит «Всё про спорт».

По его словам, наставники проработали 11 и 8 лет. При этом «проработали» — это ещё громко сказано. Нет совершенно ничего странного в том, что тренеров со временем убрали.

Ранее NEWS.ru писал, что капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

О таком шаге немецкий специалист объявил на пресс-конференции после проигранного гостевого матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3). По словам Джикии, такое решение наставника было очень неожиданным.