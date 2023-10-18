Мостовой отреагировал на отстранение Соболева из «Спартака» Александр Мостовой назвал потерей для «Спартака» отстранение Соболева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Соболев

Отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева в тренировочном процессе с основной командой может стать потерей для красно-белых, заявил NEWS.ru бывший капитан сборной России Александр Мостовой. Он также отметил, что главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем недовольны многие болельщики москвичей.

То, что в «Спартаке» что-то происходит внутри, это однозначно. Соболев — потеря для красно-белых, а главным тренером Абаскалем в последнее время многие недовольны. Но надо ждать ответа от клуба, — сказал Мостовой.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев был отстранен от тренировок в общей группе после эмоционального ответа на претензии главного тренера команды Гильермо Абаскаля, которые специалист предъявил в жесткой и оскорбительной манере.

Александр Соболев забил два гола в девяти встречах текущего розыгрыша чемпионата России. «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, в активе команды Гильермо Абаскаля 17 очков в 11 матчах.