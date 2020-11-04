Мостовой об игре «Краснодара»: мне было противно

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Футбольные «Севилья» и «Краснодар» не понаслышке знакомы друг с другом. В сезоне-2018/19 команды встречались в групповом этапе Лиги Европы. Тогда домашняя встреча завершилась для «быков» победой со счётом 2:1, а на выезде «Краснодар» проиграл — 3:0. Негостеприимной «Севилья» оказалась и на этот раз. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов команда из одноимённого города одолела «быков». «Краснодар» до 69-ой минуты вёл в счёте, но не смог удержать победу. Что предшествовало игре и как команда Мусаева в очередной раз проиграла в главном еврокубковом турнире, рассказывает NEWS.ru.

Неудачное начало Несмотря на то, что «Севилья» является действующим чемпионом Лиги Европы, расклады перед игрой с «Краснодаром» не были однозначными. И на то есть несколько причин. Во-первых, у команды из...