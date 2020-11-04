Мостовой об игре «Краснодара»: мне было противно

Бывший игрок испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал исход матча «Севилья» — «Краснодар», который прошёл в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды.
Этот ужасно. Мне даже в какой-то степени было противно наблюдать за этим. Вроде всё легло в сторону «Краснодара»: два удара — два гола, пенальти, удаление. Казалось, как не побеждать в такой игре! А в итоге проиграли со счётом 2:3, могли и 2:4. Мне не представляется, чтобы любая другая команда могла бы проиграть в такой ситуации. «Краснодар» сыграл не по-лигочемпионски. Матчи всякие бывают, но такой «Севильи» проигрывать... В очередной раз убеждаешься в том, как высока цена легионеров в «Краснодаре», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Также специалист прокомментировал ошибки футболистов «Краснодара».
Ошибка Кайо — ключевой момент. А третий гол! После отскока от штанги Чернов должен был своей правой ногой отбивать, а он эту ножку сгибает и соперник забивает гол. Что ему мешало поднять первым ногу и выбить сильно мяч? Это же смешно! — отметил он.
По мнению Мостового, нынешняя «Севилья» не является грозным соперником.
Они плетутся в конце турнирной таблицы. У них очень много проблем, невероятно сложный график. В команде сейчас активно идёт перестройка: много молодых, много новых футболистов. Но видите, как происходит. Они в меньшинстве обыгрывают «быков». Думаю, в Краснодаре будет то же самое, — заключил Мостовой.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» пройдёт 24 ноября. Начало игры в 20:55.
Ранее NEWS.ru писал, что испанский журналист информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы «Краснодара» в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».