Мостовой назвал странной заявку Украины, Испании и Португалии на ЧМ-2030

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александр Мостовой

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с «Газетой.Ru» назвал странной совместную заявку Украины, Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. По его мнению, Украина далеко находится от этих европейский стран, что может затруднить проведение турнира.

Украина находится далеко от Португалии и Испании. Если смотреть с точки зрения географии, это странно. Но я на протяжении многих лет говорил о том, что такие футбольные страны, как Испания и Италия, в последний раз проводили чемпионат мира в 1990 году. Думаю, невозможно географически провести турнир в Испании, Португалии и на Украине, — сказал Мостовой.

5 октября в федерации футбола Испании и Португалии подтвердили, что Украина была включена в совместную заявку этих стран на проведение чемпионата мира в 2030 году. Заявку Киева одобрило правительство Испании, а также поддержал УЕФА.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с лидерами двух пиренейских стран проведение матчей одной из групп на территории Украины. Ожидается, что присоединение Украины к заявке Испании и Португалии может улучшить шансы данной заявки на победу в конкурсе на право принять матчи мундиаля.