Мостовой назвал кошмарной игру России со сборной Украины Мостовой считает матч России и Украины одним из самых кошмарных в истории

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Матч Россия — Украина в рамках отбора к Евро-2000 стала худшим футбольным воспоминанием в карьере Александра Мостового, рассказал экс-футболист NEWS.ru. Он также вспомнил о настрое на матч с командой Франции, прошедшем 5 июня 1999 года на стадионе «Стад де Франс», в котором подопечные Олега Романцева победили со счетом 3:2.

Как ни странно, никаких плохих мыслей не было. Игра была шикарной, всем нравилась, болельщики поддерживали, понятно, французов. Но ни на какой минуте не было таких мыслей, что все, мы ничего не сможем сделать. Такого не было — все спокойно играли и получали от этого удовольствие. Можно сказать, что нам повезло в какой-то момент, что мы забили и повели, — вспоминал Мостовой.

Победу, которая позволила продолжить борьбу за выход в чемпионат Европы, никак особо не отмечали — Александр рассказал, что «у них было другое поколение», поэтому все было спокойно. Однако после матча с Францией 9 октября того же года Россия сыграла вничью со сборной Украины, что перечеркнуло усилия футболистов.

Кошмарная игра. Я, к сожалению, смотрел по телевизору, потому что был прооперирован. Это один из самых кошмарных моментов в футбольной истории нашей сборной, — считает Александр.

25 лет назад Россия победила Францию со счетом 3:2, до этого проиграв первые три отборочных матча к чемпионату Европы — 2000. Сборная Франции на тот момент являлась действующим чемпионом мира. Александр Мостовой был ключевым игроком сборной, но на 26-й минуте игры был заменен из-за травмы. 9 октября того же года Россия сыграла вничью со сборной Украины и не смогла отобраться на чемпионат Европы. Между тем, по словам Мостового, ни Романцев, ни другой тренер Константин Бесков никогда его не ругали и всегда поддерживали, потому что знали, что в Мостовом есть что-то особенное.