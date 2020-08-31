Московское «Динамо» сыграет с грузинским «Локомотивом» во 2-м раунде ЛЕ

https://static.news.ru/photo/d11a4abc-eb7b-11ea-abd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. За места в третьем отборочном раунде поспорили 92 клуба, разбитых на 46 пар.

По итогам жеребьёвки московское «Динамо» встретится с «Локомотивом», который представляет Тбилиси.

В этом сезоне все пары второго отборочного раунда играют в формате одноматчевых поединков и без зрителей. Матчи пройдут 17 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

В минувшем сезоне «бело-голубые» заняли шестое место. Благодаря победе петербургского «Зенита» в Кубке России против подмосковных «Химок» (1:0) подопечным Кирилла Новика представилась возможность сыграть Россию в европейском турнире.

Футбольный клуб «Краснодар» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сыграет с победителем пары ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия). Об это стало известно в ходе жеребьёвки, ранее писал NEWS.ru.