Московское дерби в 20-м туре РПЛ закончилось победой «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/88cbefe4-7925-11eb-9e93-96000091f725_660.jpg Фото: fclm.ru

«Локомотив» на домашней арене обыграл ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На шестой минуте с передачи Даниила Куликова забил белорусский нападающий «железнодорожников» Виталий Лисакович. За минуту до конца основного времени первого тайма поляк Гжегож Крыховяк своим голом установил окончательный счёт — 2:0.

ЦСКА имел отличную возможность сократить разрыв в счёте во втором тайме, однако Никола Влашич не смог реализовать пенальти на 73-й минуте.

«Локомотив» после этой победы поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, у команды 31 очко. ЦСКА остаётся вторым, имея 37 очков. «Армейцев» может обойти московский «Спартак», который свой матч 20-го тура ещё не сыграл.

Ранее в одной из центральных встреч тура петербургский «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью 2:2, писал NEWS.ru. За ростовчан дважды забил гамбийский легионер Али Соу. За «Зенит» отличился Далер Кузяев, ещё один мяч в свои ворота забил защитник «Ростова» Николай Поярков.