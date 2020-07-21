Московский «Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита»

https://static.news.ru/photo/e205f82c-cb4f-11ea-9811-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

На официальном сайте московского «Спартака» 21 июля появилось обращение клуба к болельщикам «народной» команды. Текст был опубликован через два дня после поражения «красно-белых» в полуфинальном матче на Кубке России против «Зенита» (1:2) в Санкт-Петербурге, который запомнился любителям футбола не столько действиями коллективов на поле, сколько рядом спорных судейских решений.

Обращение к болельщикам «Спартак» начал с выражения эмоций в их отношении. В клубе отметили, что гордятся своими фанатами и благодарят их за поддержку. В почти уже прошедшем сезоне команде довелось пережить многое, как и остальным клубам РПЛ. Были и неудачи на поле, и приостановка игр из-за пандемии, и ограничения по количеству болельщиков на трибунах. Однако, заявили в «Спартаке», клуб всегда чувствовал поддержку болельщиков — даже во время выездной игры в городе на Неве.

Тема судей в обращении также не была обойдена стороной. В клубе сказали, что, к сожалению, результаты команды не всегда зависели от действий футболистов — объяснить некоторые решения арбитров, принятые в нескольких подряд последних матчах с участием «Спартака», логически просто невозможно.

Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок. Вместе за «Спартак»! — говорится в обращении клуба к фанатам.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава департамента судейства Виктор Кашшаи должны подать в отставку после судейства матча «Зенита» со «Спартаком». Об этом заявили болельщики «красно-белых».

Они добавили, что обращались в открытом письме к Дюкову, где внесли свои предложения, касающиеся гласности и открытости работы футбольных арбитров. Но ответа не последовало. Кроме того, фанаты «Спартака» потребовали ответа от Кашшаи, обвинив его в том, что он «макает в грязь» все великие советские и российские футбольные традиции и убивает футбол в России.