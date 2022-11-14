Мощный «Зенит», жуткий «Локо» и яркий «Спартак»: итоги первой части РПЛ Петербургский клуб уверенно лидирует, но вешать на шеи сине-бело-голубых золотые медали рановато

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок ФК «Торпедо» Боян Роганович (на первом плане) и игрок ФК «Зенит» Вячеслав Караваев

Первая часть сезона РПЛ, состоявшая из 17 матчей, подошла к концу. Несмотря на отсутствие перспектив для клубов сыграть в еврокубках, массовый отток легионеров и упавшую посещаемость, чемпионат России пока получается жарким и остросюжетным. Рассказываем подробнее о главных событиях первой половины первенства страны.

Замах на пятерку

Петербургский «Зенит» уходит на зимнюю паузу в ранге лидера РПЛ, имея комфортный шестиочковый отрыв. Он мог бы быть еще внушительнее, если бы сине-бело-голубые не допустили несколько сенсационных осечек в матчах с командами, не входящими в число их конкурентов.

Зато в матчах с топами «Зенит» играет просто замечательно. ЦСКА, «Спартак», «Динамо», а также «Ростов», забравшийся аж на третью строчку, проиграли действующему чемпиону без особых шансов. Уступить очередное чемпионство петербургский клуб может только сам себе. У команды огромное количество высококлассных латиноамериканских легионеров (преимущественно бразильцев), а также пара составов квалифицированных россиян. Конкуренты «Зенита» не могут похвастаться стабильностью, а в очных встречах с чемпионом выглядят беспомощно.

Правда, не все в «Зените» совсем уж безоблачно. Совсем недавно практически на пустом месте разгорелся скандал с участием защитника команды Дмитрия Чистякова. Игрока выкинули из состава после одной, пусть и грубой ошибки в матче с «Ахматом», заподозрив в намеренном сливе встречи. Тот поединок, кстати, стал пока единственным поражением сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

Группа преследователей

Перед началом сезона мало кто мог предположить, что главными преследователями «Зенита» станут «Спартак» и «Ростов». У московской команды летом сменился тренер, а над пришедшим ноунеймом Гильермо Абаскалем не подшучивал только ленивый. Однако руководство не прогадало с испанцем. Красно-белые исправно набирают очки, много забивают, но, главное, показывают качественный футбол. От «Зенита» их отделяет шесть очков, и при определенном стечении обстоятельств в РПЛ может вернуться интрига.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

Особенно отрадно для спартаковских болельщиков то, что при Абаскале в составе закрепилось несколько молодых воспитанников академии. Кроме того, в старте стабильно присутствует по восемь-девять россиян.

Много молодежи задействует и «Ростов», который после февральских событий столкнулся с самым мощным оттоком легионеров. Валерий Карпин фактически от безысходности доверяет воспитанникам академии, но те не подводят. Кроме того, здорово выглядят игроки сборной России Даниил Уткин, Николай Комличенко и Данил Глебов.

Бомбардирский замес

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой еще пару лет назад гонял мяч в чемпионате Крыма, а в прошлом сезоне не очень результативно пылил за оренбургскую команду в ФНЛ. Однако нынешний сезон стал для 26-летнего форварда настоящим прорывом. В 15 матчах он забил 14 мячей и вместе со спартаковским форвардом Квинси Промесом возглавляет гонку бомбардиров. Причем забивает Сычевой на любой вкус: ногами, головой, в одно касание и не в одно.

Голландец из «Спартака» в прошлом сезоне забил лишь шесть мячей в 22 матчах, а в нынешнем после 16 игр в активе Промеса уже 14 голов. Форвард еще и активно ассистирует партнерам, он уже сделал шесть передач и с 20 очками по системе «гол плюс пас» не имеет равных в РПЛ. Персональный рекорд Промеса в российском чемпионате — 18 голов. Кажется, у этого достижения есть отличные шансы стать превзойденным.

Оттолкнуться от дна

Главная сенсация с точки зрения отвратительных результатов — московский «Локомотив». «Железнодорожники», обладающие приличным составом и внушительным бюджетом, находятся на 14-м месте и за всю осень одержали лишь одну победу, обыграв идущее на последнем месте «Торпедо». Вытаскивать команду из трясины призван главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, который в нынешнем сезоне неплохо поработал с «Нижним Новгородом».

Еще одной неприятной неожиданностью стало слабое выступление «Химок», которые перед началом сезона виделись кандидатами как минимум на попадание в восьмерку сильнейших. Однако посреди сезона по непонятным причинам в отставку с поста главного тренера был отправлен Сергей Юран, затем никакого времени на раскачку не дали его сменщику Николаю Писареву, а теперь командой руководит Спартак Гогниев. Пока он лишь проигрывает матч за матчем и веселит, а иногда и пугает окружающих своим экстравагантным поведением.

Кроме того, клуб, кажется, испытывает финансовые проблемы. В СМИ просачивались данные о том, что игрокам регулярно задерживают зарплату, а также сообщалось о планах устроить зимой большую распродажу лидеров. В самих «Химках» все отрицают.

Фан, уйди

Российский футбол находится в сложном положении не только из-за санкций ФИФА и УЕФА. К примеру, принятый закон о Fan ID натурально уничтожает интерес к посещению стадионов. Кто-то, как активные болельщики почти всех клубов РПЛ, протестует против закона и принципиально бойкотирует матчи, а кто-то просто не хочет заморачиваться получением заветной персонифицированной карты. Ведь для этого нужно как минимум нанести личный визит в МФЦ. Не очень понятно, зачем в таком случае идти на футбол, если в кучу других мест типа театров, кинотеатров, ресторанов, да и, в конце концов, хоккея или баскетбола, можно пойти без всякого специального паспорта.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Болельщики ФК «Зенит»

Против Fan ID выступают почти все футбольные люди, начиная с главного тренера сборной Карпина, но, кажется, это никого не волнует. Например, в том, что на тот же домашний матч «Ростова» в Кубке России против «Динамо» без паспортов болельщика приходит почти 30 тысяч болельщиков, а игру РПЛ в том же месте между этими же соперниками посещает в шесть раз меньше зрителей, никто не видит проблемы.