Руководство итальянского футбольного клуба «Фиорентина» отправило в отставку главного тренера команды Винченцо Монтеллу на следующий день после поражения от «Ромы» со счётом 1:4.
Решение были принято после тщательного анализа результатов команды. Имя нового главного тренера «Фиорентины» будет объявлено в ближайшие дни, сообщает пресс-служба клуба.
ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.— ACF Fiorentina (@acffiorentina)
https://t.co/P7SUa2fUQG pic.twitter.com/7fhEwp2Ykp December 21, 2019
После 17 матчей «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков.
Ранее английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карла Анчелотти, писал NEWS.ru.
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