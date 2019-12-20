Винченцо Монтелла Винченцо Монтелла Фото: Fototricarico/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство итальянского футбольного клуба «Фиорентина» отправило в отставку главного тренера команды Винченцо Монтеллу на следующий день после поражения от «Ромы» со счётом 1:4.

Решение были принято после тщательного анализа результатов команды. Имя нового главного тренера «Фиорентины» будет объявлено в ближайшие дни, сообщает пресс-служба клуба.

После 17 матчей «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков.

Ранее английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карла Анчелотти, писал NEWS.ru.

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