Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл» вел переговоры с «Монако» о трансфере российского полузащитника Александра Головина, сообщает «Чемпионат.com». «Сороки» предлагали за игрока €40 млн, однако французский клуб отказался его отпускать.
Отмечается, что команды обсуждали сделку минувшей зимой. Агент Головина Александр Клюев в разговоре с Metaratings.ru подтвердил информацию о переговорах. Он не стал раскрывать подробности обсуждения, но отметил, что его клиенту было бы интересно поиграть в АПЛ.
В ноябре прошлого года сообщалось об интересе к Головину «Эвертона». Уточнялось, что «Монако» требует у ливерпульцев €46 млн.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в €25 млн.