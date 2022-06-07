«Монако» отказался продавать Головина в клуб АПЛ за €40 млн «Монако» отказался продавать Головина в «Ньюкасл» за €40 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Головин

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл» вел переговоры с «Монако» о трансфере российского полузащитника Александра Головина, сообщает «Чемпионат.com». «Сороки» предлагали за игрока €40 млн, однако французский клуб отказался его отпускать.

Отмечается, что команды обсуждали сделку минувшей зимой. Агент Головина Александр Клюев в разговоре с Metaratings.ru подтвердил информацию о переговорах. Он не стал раскрывать подробности обсуждения, но отметил, что его клиенту было бы интересно поиграть в АПЛ.

В ноябре прошлого года сообщалось об интересе к Головину «Эвертона». Уточнялось, что «Монако» требует у ливерпульцев €46 млн.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в €25 млн.