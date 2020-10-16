Могилевец официально перешёл в «Химки»

Полузащитник Павел Могилевец официально перешёл из футбольного клуба «Рубин» (Казань) в подмосковные «Химки» на правах свободного агента.
Контракт 27-летнего игрока заключён сроком на 1 год, сообщает пресс-служба «Химок».
За «Рубин» футболист выходил на поле с прошлого года. 27-летний хавбек является воспитанником «Зенита», за который играл с 2013 по 2016 год. За свою карьеру Могилевец также защищал цвета «Ростова» С 2014 года четыре раза выходил на поле за сборную России.
В составе «Рубина» в текущем сезоне полузащитник поучаствовал в одном матче Российской Премьер-Лиги. На поле он провёл всего 8 минут и не отметился результативными действиями. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету 20 встреч и три голевых паса.
Ранее днём источник NEWS.ru сообщил о его переходе.
Как писал NEWS.ru, главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско подвёл итоги года своей работы в качестве наставника «красно-белых», но не смог выделить три основных впечатления или момента.