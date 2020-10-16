Могилевец официально перешёл в «Химки»

https://static.news.ru/photo/a83d4362-0faa-11eb-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Павел Могилевец Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник Павел Могилевец официально перешёл из футбольного клуба «Рубин» (Казань) в подмосковные «Химки» на правах свободного агента.

Контракт 27-летнего игрока заключён сроком на 1 год, сообщает пресс-служба «Химок».

За «Рубин» футболист выходил на поле с прошлого года. 27-летний хавбек является воспитанником «Зенита», за который играл с 2013 по 2016 год. За свою карьеру Могилевец также защищал цвета «Ростова» С 2014 года четыре раза выходил на поле за сборную России.

В составе «Рубина» в текущем сезоне полузащитник поучаствовал в одном матче Российской Премьер-Лиги. На поле он провёл всего 8 минут и не отметился результативными действиями. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету 20 встреч и три голевых паса.

Ранее днём источник NEWS.ru сообщил о его переходе.

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