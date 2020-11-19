Модель Playboy оценила интимное видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/5c660194-2a63-11eb-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Мария Лиман Фото: vk.com/limanmaria

Модель Playboy, актриса Мария Лиман, которую называли самой красивой болельщицей ЧМ-2018 в России, оценила интимное видео с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Первые эмоции были: «Вау, ни фига себе, как оно вообще попало в Интернет?» Ещё подумала: «Хороший, в принципе, у него там размер!» Обидно, что он в этом видео не кончил — по крайней мере, в той серии, которую я видела. Видно, процесс кто-то прервал, либо недостаточно подкинул уголька. Вторая мысль: у него там родимое пятно? На самом деле, движение языком было не очень сексуальным, — приводит слова Лиман Sport24.

Дзюба оказался в центре скандала после того, как в Интернет попал ролик, в котором он занимается самоудовлетворением на камеру. Вероятнее всего, видео было записано в декабре 2019 года, однако всплыло в Сети только сейчас.

NEWS.ru писал, что до публикации компромата у спортсмена требовали $5 млн, однако тот отказался платить, так как не был уверен, что шантаж на этом закончится.

После публикации ролика в интернет-сообществе футболиста отстранили от игр в составе российской сборной в ноябре. Сообщество болельщиков «сине-бело-голубых» «Ландскрона» обвинило Дзюбу в наплевательском отношении к клубу и припомнило старые скандалы. Однако спортсмена поддержали многие российские артисты. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Сергей Лазарев, Андрей Малахов и Данила Козловский.